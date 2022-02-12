Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'da çıkarılan Der Spiegel dergisine konuştu. İstanbul'dan cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, ofisinin kapılarını da bu röportaj için açtı.

"HAYRANLIK DUYUYOR"

Dergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı ve partisinin 15 yıl aralıksız İstanbul'u yönettiğine dikkat çekildi. Ekrem İmamoğlu bu duruma atıfta bulunarak, "Erdoğan, İstanbul sanki onun malıymış gibi ben de çalmışım gibi bakıyor. Bunun öfke olup olmadığını bilmiyorum. Bazen bunun bir hayranlık olduğunu düşünüyorum. İstanbul AK Parti dönemi altında zaman geçirdi. Bence şu an şehir için yaptıklarımı görerek hayranlık duyuyor." dedi.

"İSTANBUL'DAN SONRA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumuyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Şu an ekonomik olarak hükümetten daha iyi durumdayız. İki buçuk yıldır kamu bankalarından tek bir kuruş kredi almadık. AK Parti'nin bizden intikam alma isteği vatandaşlara zarar veriyor. Hükümet, İstanbul'u kaybettikten sonra Türkiye'yi de kaybetmekten korkuyor." ifadelerine yer verdi.

OFİSİNDEKİ DETAYLARI ANLATTI

Dergide, İmamoğlu'nun ofisinin detayları da yer aldı. Türk bayrağının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resminin olduğu belirtilirken, "Birçok Türk yetkilinin ofisinde Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün resmi ya da fotoğrafı yer alıyor. Fakat buradaki olağandışı. İmamoğlu bize resmi anlatırken, Atatürk'ün sırtı izleyiciye dönük olan bir vatandaşla konuştuğunu söylüyor. Bu resmi çok sevdiğini söyleyen İmamoğlu, Atatürk'ün vatandaşı dinlediğini söylerken, kendisinin de bir dinleyici olduğunu dile getirdi" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna cevap vermeyen İmamoğlu, bunun gündeminde olmadığını dile getirdi.