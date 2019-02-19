Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elma Tanzimi' Teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elma Tanzimi' Teşekkürü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta ziyaretinde depolarda kalan elmaların tanzim merkezlerinde halka satılacağı açıklamasına Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkan Vekili Mustafa Tutar teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elma Tanzimi' Teşekkürü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta ziyaretinde depolarda kalan elmaların tanzim merkezlerinde halka satılacağı açıklamasına Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkan Vekili Mustafa Tutar teşekkür etti.

ITSO Başkan Vekili Tutar, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta ziyaretlerinde elma üreticilerimizin ve tüccarlarımızın önemli bir sorunuyla ilgili verdiği müjde bizleri son derece memnun etti. Bu yıl elma ihracatımızın yeterli derecede olmaması 400 bin tona yakın elmamızın depolarda kalmasına neden oldu. Cumhurbaşkanımızın, depolarımızda kalan elmalarımızın İzmir, İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış merkezlerinde halkımıza satılması yönündeki talimatları üretici ve tüccarımızın yüzünü güldürdü. Tanzim noktalarında satılan elmalar sayesinde halkımız da ucuz elma yiyecek. Konuyla yakından ilgilenerek Cumhurbaşkanımıza sorunu ileten, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Süreyya Sadi Bilgiç Beye, milletvekillerimiz ve valimize, üreticilerimiz ve tüccarlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Isparta, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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