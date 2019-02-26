Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Bekleyen Vatandaşlar, Pastalı Doğum Günü Sürprizi Yaptı.
1 saat önce
IHAAW123019-GEN/26-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde bekleyen vatandaşlar, pastalı doğum günü sürprizi yaptı.
IHAAW123019-GEN/26-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde bekleyen vatandaşlar, pastalı doğum günü sürprizi yaptı. 26.02.2019 12: 30: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:36 Kaynak: İHA
Bakan Berat Albayrak, Erdoğan'a Özel Doğum Günü Paylaşımı Yaptı
Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi
İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi