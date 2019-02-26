Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Bekleyen Vatandaşlar, Pastalı Doğum Günü Sürprizi Yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Bekleyen Vatandaşlar, Pastalı Doğum Günü Sürprizi Yaptı.

1 saat önce

IHAAW123019-GEN/26-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde bekleyen vatandaşlar, pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Bekleyen Vatandaşlar, Pastalı Doğum Günü Sürprizi Yaptı., System.String[]
IHAAW123019-GEN/26-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde bekleyen vatandaşlar, pastalı doğum günü sürprizi yaptı. 26.02.2019 12: 30: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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