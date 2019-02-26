Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi
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İstanbul - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EVİNİN ÖNÜNDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ (ek aktüel görüntü)Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta ikram edildi.
İstanbul
- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EVİNİN ÖNÜNDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ (ek aktüel görüntü)
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA
) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a doğum günü nedeniyle pasta ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Kısıklı
'daki evinden Atatürk Havalimanı
'na gitmek için yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pasta ve çikolatayla bekleyenlerin yanında makam aracını durdurdu. Aracından inen Erdoğan, pasta ve çikolatadan basın mensupları ve korumalarına da ikram etti. Açıklama yapan Erdoğan, "Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık. Yaşıyoruz. ve gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de bu serüven böyle devam ederken, 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda, ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım beraber olalım. İri olalım hep birlikte Türkiye
olalım çok teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan açıklamasının ardından makam aracında bekleyen eşi Emine Erdoğan
'a da çikolata ikram etti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan daha sonra havalimanına gitmek için evinin önünden ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:10 Kaynak: DHA
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