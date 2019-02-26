Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi

1 saat önce

İstanbul - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EVİNİN ÖNÜNDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ (Aktüel görüntü 3)(Tür: İstanbul)

İstanbul - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EVİNİN ÖNÜNDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ (Aktüel görüntü 3)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:40 Kaynak: DHA

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