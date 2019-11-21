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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Fahri Hemşehrilik Beraatı" verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Fahri Hemşehrilik Beraatı" verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Fahri Hemşehrilik Beraatı" verilmesine yönelik kararın kabul edilmesinin ardından Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beraatı teslim etti. Başkan Gürkan, yaptığı açıklama da, "AK Parti Genel Merkezimizde düzenlenen 133. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldik. Malatya'mızın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, şehrimizin ülke ve dünya ölçeğinde tanınmasına, şehirleşme ve eğitim başta olmak üzere her alanda Malatya'nın gelişmesinde daima himayelerini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a fahri hemşerilik beratını takdim ettik. Dünya Lideri "Malatya Allah'ına kurban desin bu bize yeter" dedi. Biz de bütün Malatyalı hemşehrilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a beratı sunduk" dedi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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