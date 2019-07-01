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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye edildi

44 dakika önce

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları sırasında eski milli futbolcu olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Japonya'da oynadığı eski takımı Urawa Red Diamonds'ın yöneticileri tarafından forma hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye edildi, System.String[]
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları sırasında eski milli futbolcu olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Japonya'da oynadığı eski takımı Urawa Red Diamonds'ın yöneticileri tarafından forma hediye edildi.
Fotoğraflı


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:50 Kaynak: DHA
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