Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye edildi
44 dakika önce
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları sırasında eski milli futbolcu olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Japonya'da oynadığı eski takımı Urawa Red Diamonds'ın yöneticileri tarafından forma hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:50 Kaynak: DHA
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