Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması ve sevgi gösterisi detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması ve sevgi gösterisi detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:29 Kaynak: AA
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