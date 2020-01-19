Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla selamlaşması ve sevgi gösterisi detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı.