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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden avukat tutuklandı

25 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan avukat, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden avukat tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan avukat, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, avukat M.D. hakkında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve sosyal medya hesapları incelenen zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, "Hiç kimse ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ya da herhangi bir vatandaşa hakaret edemez. Bu tutumların tekrarlanmaması için şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:15 Kaynak: AA
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