Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı

2 saat önce

Eskişehir'de, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ayrı sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen Kamil T. isimli şahsı gözaltına alındı. Motorsikletli kurye olarak çalışan Kamil T., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:44 Kaynak: İHA
Eskişehir, Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa
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