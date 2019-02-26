Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Şahsa 2 Yıl 10 Ay Hapis
54 dakika önce
Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve tutuksuz olarak yargılanan sanığa 2 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir
'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve tutuksuz olarak yargılanan sanığa 2 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Yaşar T. (59) hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve maddi durumu yetersiz olduğu için avukat tutamadığını ifade eden sanık, beraatini talep etti. Duruşmada savunma yapan sanık Yaşar T., "Başkanım söz veriyorum bir daha böyle bir suç işlemeyeceğim. Adaletin karşısına böyle bir suçla çıkmayacağım" dedi.
Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Yaşar T. hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'suç ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 10 ay hapse mahkum etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:46 Kaynak: İHA
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