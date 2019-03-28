Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı

43 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği iddiasıyla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunan O.Y. (48), Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:24 Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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