Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı
43 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği iddiasıyla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunan O.Y. (48), Alanya Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince adresinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:24 Kaynak: AA
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