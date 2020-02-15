Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı
6 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen anasınıfı öğretmeni B.K., görevinden alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen anasınıfı öğretmeni B.K., görevinden alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan ve bir anaokulunda ücretli öğretmenlik yapan B.K., iddiaya göre sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan B.K. hakkında dava açılırken, çalıştığı okulda görevden alındı.
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