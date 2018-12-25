Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiası

2 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiası, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu işlediği iddia edilen D.Ç'yi evinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:40 Kaynak: AA

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