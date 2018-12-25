Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiası
2 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu işlediği iddia edilen D.Ç'yi evinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:40 Kaynak: AA
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