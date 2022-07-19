Samsun 'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' suçlamasıyla bir şüpheli Samsun'da gözaltına alındı - Son Dakika

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