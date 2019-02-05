Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakarete 14 Ay Hapis
6 dakika önce
Eskişehir'de sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılarak yargılanan sanığa 14 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir'de sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılarak yargılanan sanığa 14 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın davasında tutuksuz yargılanan sanık Sinan N. (58) hazır bulundu. Daha önce de sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutuklanan ve ardından tahliye edilen Sinan N., bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 14 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:48 Kaynak: İHA
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