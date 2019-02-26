Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakarete 2 Yıl 4 Ay Hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakarete 2 Yıl 4 Ay Hapis

21 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yaşar Taştan (54), 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakarete 2 Yıl 4 Ay Hapis, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yaşar Taştan (54), 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir kahvehanede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla yargılanan Yaşar Taştan, karar duruşmasına avukatı ile birlikte katıldı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suçlamayı kabul etmeyen Taştan çok pişman olduğunu ifade ederek, "Bir daha böyle suç işlemeyeceğim. Size söz veriyorum" dedi.

Mahkeme, Yaşar Taştan'ı  'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:05 Kaynak: DHA

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