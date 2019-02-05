Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten 14 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sinan N. (58), 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ESKİŞEHİR'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Sinan N. (58), 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Geçen yıl sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle tutuklanıp bir süre sonra tahliye edilen Sinan N., bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a sosyal medya hesaplarından hakarette bulunduğu iddiasıyla hakim karşına çıktı. Eskişehir
6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen davada Sinan N., 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Adliye çıkışında açıklama yapan Sinan N. "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim iddiasıyla yargılandığım davada cezalandırıldım. 18 ay da daha önceden kesinleşmiş bir cezam bulunuyor. Son aldığım 14 aylık cezam ise 5 yıl ertelendi" dedi.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:52 Kaynak: DHA
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