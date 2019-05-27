Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
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ESKİŞEHİR'de sosyal paylaşım sitesindeki yazılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği tespit edilen Kamil T. (44), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:44 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de sosyal paylaşım sitesindeki yazılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği tespit edilen Kamil T. (44), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şirkette motosikletli kurye olarak çalışan Kamil T.'nin sosyal paylaşım sitesindeki 4 farklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiğini tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Kamil T. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kamil T. tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
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