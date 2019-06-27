Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Japonya'da Fahri Doktora Verildi
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Japonya'da Fahri Doktora Verildi

2 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Japonya'da fahri doktora verildiOSAKA - Japonya'da G-20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Mukogawa Üniversitesi'nde Fahri Doktora Unvanı verildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Japonya'da fahri doktora verildi
OSAKA - Japonya'da G-20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Mukogawa Üniversitesi'nde Fahri Doktora Unvanı verildi.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Japonya'da Fahri Doktora Verildi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Güncel
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