Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta sevgi seli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta sevgi seli - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta sevgi seli

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılı etkinlikleri için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılı etkinlikleri için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılı kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan, havalimanı çıkışında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Havaalanı kavşağında ellerinde karanfillerle bekleyip sevgi gösterisinde bulunan kadın ve çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan çevre dostu çay hediye etti.

(Muhammet Özer/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta sevgi seli

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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