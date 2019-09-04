Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kangal yavrusu hediye edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kangal yavrusu hediye edildi

5 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısı ile Sivas'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a burada Kangal yavrusu hediye edildi.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısı ile Sivas'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a burada Kangal yavrusu hediye edildi.

Sivas'ta AK Parti Teşkilatları ile düzenlenen yemekli toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı toplantı çıkışında küçük bir sürpriz bekliyordu. Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Saf Kangal Üretim ve Damızlık Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız, Zorba isimli bir Kangal köpeği ile Cumhurbaşkanı'nın yanına gidip getirdiği 60 günlük Kangal yavrusu hediye etti. Yavruyu seven Erdoğan, Yıldız'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(Veysel Korkmaz - Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kangal, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:25 Kaynak: İHA
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