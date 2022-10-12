Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuşması
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birinci derece dostluk nişanı takdim edilmesi KAZAKİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi. Tokayev, basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı" takdim etti. (1)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı' takdim edildi - Son Dakika