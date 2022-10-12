Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı" takdim edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı" takdim edildi

12.10.2022 16:14

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuşması Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birinci derece dostluk nişanı takdim edilmesi KAZAKİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ortak...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuşması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birinci derece dostluk nişanı takdim edilmesi KAZAKİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi. Tokayev, basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı" takdim etti. (1)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı' takdim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı" takdim edildi - Son Dakika
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