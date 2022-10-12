Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a birinci derece dostluk nişanı takdim edilmesi KAZAKİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi. Tokayev, basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı" takdim etti. (1)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kazakistan Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı' takdim edildi - Son Dakika

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