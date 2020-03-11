Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda korona virüsten korunmak için geçen hafta Cuma gününden itibaren tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etmişti. Grup toplantısı çıkışında da Erdoğan'ın yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Girişte termal kamera düşünüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:23:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]