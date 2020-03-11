Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda korona virüsten korunmak için geçen hafta Cuma gününden itibaren tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etmişti. Grup toplantısı çıkışında da Erdoğan'ın yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü. - ANKARA
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