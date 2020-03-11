Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a korona virüsüne karşı termal kameralı takip

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında korona virüsten korunmak için geçen hafta Cuma gününden itibaren tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etmişti. Grup toplantısı çıkışında da Erdoğan'ın, yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:02 Kaynak: İHA
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