Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Külliye İşlemeli Yağcıbedir Halısı
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir mitingi sonrasında Başkan Erdoğan'a Yağcıbedir halısı üzerine işlenmiş Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin fotoğrafı hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Balıkesir
mitingi sonrasında Başkan Erdoğan'a Yağcıbedir halısı üzerine işlenmiş Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin fotoğrafı hediye edildi. Sındırgı
Belediye başkanı ve Cumhur ittifakı Sındırgı AK Parti
Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş
başkan Erdoğan için özel hazırlanan Sındırgı'nın meşhur Yağcıbedir halısını ve Akpınar
Yaşam Merkezi üyelerince hazırlanan Yağcıbedir motifli özel seccadeyi takdim ederek kendilerini Sındırgı' ya davet etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:34 Kaynak: İHA
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