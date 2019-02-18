Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Külliye İşlemeli Yağcıbedir Halısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Külliye İşlemeli Yağcıbedir Halısı

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir mitingi sonrasında Başkan Erdoğan'a Yağcıbedir halısı üzerine işlenmiş Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin fotoğrafı hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Külliye İşlemeli Yağcıbedir Halısı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir mitingi sonrasında Başkan Erdoğan'a Yağcıbedir halısı üzerine işlenmiş Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin fotoğrafı hediye edildi.

Sındırgı Belediye başkanı ve Cumhur ittifakı Sındırgı AK Parti Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş başkan Erdoğan için özel hazırlanan Sındırgı'nın meşhur Yağcıbedir halısını ve Akpınar Yaşam Merkezi üyelerince hazırlanan Yağcıbedir motifli özel seccadeyi takdim ederek kendilerini Sındırgı' ya davet etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:34 Kaynak: İHA

Sındırgı, Balıkesir, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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