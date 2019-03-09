Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe Pankartlı Karşılama

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HDP'nin İl Binasına Operasyon Düzenlendi! Çok Sayıda Gözaltı Var

Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek