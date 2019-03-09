Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe Pankartlı Karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe Pankartlı Karşılama

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Diyarbakır'da, Türkçe ve Kürtçe "Diyarbekir'e hoş geldiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe Pankartlı Karşılama, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Diyarbakır'da, Türkçe ve Kürtçe "Diyarbekir'e hoş geldiniz." yazılı pankartlar asıldı.

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin heyecanı yaşanıyor. Türkçe ve Kürtçe "Diyarbekir'e hoş geldiniz" yazılı pankart asılan kentte, cadde ve sokaklar süslendi.

Vatandaşlardan Nurten Kızılaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halk olarak hepimizin temennisi belediye başkanlığı seçiminde bu şehir için güzel işler yapabilecek ve sorunlarımıza çözüm bulabilecek kişilerin seçilmesidir." dedi.

Bilal İlhan da Erdoğan'ı çok sevdiğini ve bu nedenle ziyaretini heyecanla takip ettiğini belirterek, "Erdoğan'ın sürekli güzel projeleri var. İnşallah bu projeler Diyarbakır için de olur." ifadelerini kullandı.

Sinan Yağar da kentin bugün farklı bir heyecan yaşadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Mitinge katılacağım ve onu çok seviyorum. Şehirde iki yılı aşkın süredir huzur hakim. Cumali Atilla'nın iki senedir yaptığı hizmet ortada, İnşallah bu hizmetler ve huzur devam edecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:29 Kaynak: AA

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