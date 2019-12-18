Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı otelin önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı otelin önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi. Malezya ziyaretinde konaklayacağı Shangari-La Otel'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda Türk vatandaşı tarafından otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Malezya ziyareti kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldikten sonra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüşecek. Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de PKR Genel Başkanı Enver İbrahim'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik ediyor.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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