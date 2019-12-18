Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karşılamadan görüntüler


Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:55 Kaynak: DHA
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