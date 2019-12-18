Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:55 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.
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