Cumhurbaşkanı erdoğan'a malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan'a malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan'a malezya'da coşkulu karşılama

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılamaMalezya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama

Malezya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı erdoğan'a malezya'da coşkulu karşılama

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malezya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:07 Kaynak: DHA
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