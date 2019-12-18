Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.


Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Malezya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti içinden ayrılan isimlere ilişkin ilk yorum: CHP ağzıyla konuşuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan namaz anısı güldürdü Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı

Son Dakika Haberleri
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Son Dakika Haber
18:12 INTERPOL, denizleri kirletenlere savaş açtı: 61 ülkede 17 bin denetleme gerçekleştirildi - Son Dakika Haber
18:12 Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika Haber
18:12 Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
18:08 Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika Haber
17:26 Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı - Son Dakika Haber
17:23 Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:29:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]