Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama - Son Dakika Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılama
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti içinden ayrılan isimlere ilişkin ilk yorum: CHP ağzıyla konuşuyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan namaz anısı güldürdü Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı