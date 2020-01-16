Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "malul aylığı" teşekkürü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'malul aylığı' teşekkürü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "malul aylığı" teşekkürü

6 saat önce

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı gazi Caner Dalkalı, "Gazilerimizin bazılarının malul aylığıyla ilgili sorunların çözümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli idarenin tecelligahı TBMM'deki açıklamaları bizleri ve gazi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı gazi Caner Dalkalı, "Gazilerimizin bazılarının malul aylığıyla ilgili sorunların çözümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli idarenin tecelligahı TBMM'deki açıklamaları bizleri ve gazi kardeşlerimizi çok mutlu etmiştir." dedi.

Dalkalı, federasyon binasında, şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'in de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürlerini dile getirdi.

Şehit yakınları ve gaziler olarak "ezan dinmesin, bayrak inmesin" diye canlarını karşılıksız feda etmeye devam edeceklerini vurgulayan Caner Dalkalı, "Vatan mevzubahisse gerisi teferruattır" diyerek, hiçbir karşılık beklemeden meydanlara indiklerini ifade etti.

"Gazilerimizin bazılarının malul aylığıyla ilgili sorunların çözümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli idarenin tecelligahı TBMM'deki açıklamaları bizleri ve gazi kardeşlerimizi çok mutlu etmiştir." ifadelerini kullanan Dalkalı, şunları kaydetti:

"Şehit yakınları ve gaziler olarak bizlerin sıkıntılarını dert edinerek çözümlemede her daim desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ve diğer tüm yetkililere teşekkür ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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