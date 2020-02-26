Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mardin'den anlamlı doğum günü hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mardin'den anlamlı doğum günü hediyesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mardin'den anlamlı doğum günü hediyesi

6 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Ömer Gözal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü hediyesi olarak Erdoğan ve annesi ile birlikte olduğu resmini halıya işlettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mardin'den anlamlı doğum günü hediyesi, System.String[]

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Ömer Gözal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü hediyesi olarak Erdoğan ve annesi ile birlikte olduğu resmini halıya işlettirdi. Gözal, "Cumhurbaşkanıma olan sevgim hiçbir zaman bitmedi ve bitmeyecek. Rabbim Cumhurbaşkanımızı bu ülkemizin başından eksik etmesin. Rahmetli Tenzile annemizin de mekanı cennet olsun" dedi.


Artuklu'da 20 yıldan beri seyyar satıcılık yapan Ömer Gözal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hediyesi hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi ile olan bir fotoğrafını halının üzerine işlettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Gözal, "Cumhurbaşkanıma olan sevgim hiçbir zaman bitmedi ve bitmeyecek. Rabbim Cumhurbaşkanımızı bu ülkemizin başından eksik etmesin. Rahmetli Tenzile annemizin de mekanı cennet olsun" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce de hediye takdim ettiğini belirten Gözal, "Ben ilk önce 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Mardin'e teşrif edince rahmetli Derik Kaymakamı şehit Muhammed Fatih Safitürk ile olan portresini Mardin'de takdim ettim. Kendisi çok duygulandı ve bizi duygulandırdı. Düşündüm ki Cumhurbaşkanımıza ne takdim edebilirim? En iyisi rahmetli annesiyle olan bir portresini yapayım çünkü herkes annesini sever. Anne cennettir, o yüzden ben de Cumhurbaşkanımızın annesi ile olan portresini yaptım. Cumhurbaşkanımıza doğum günü hediyesi olarak takdim etmek istiyordum. Allah kendisinden razı olsun biz de ondan razıyız. Eskiden Türkiye'ye herkes saldırırdı ama şu anda Cumhurbaşkanımız kimseye boyun eğmeden sadece secdeye boyun eğerek ülkemizi yönetiyor" şeklinde konuştu. - MARDİN

Recep Tayyip Erdoğan, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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