CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, A MİLLÎ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARIYLA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, A MİLLÎ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARIYLA GÖRÜŞTÜ

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularıyla video konferans yöntemiyle Huber Köşkü'nden görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, A MİLLÎ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARIYLA GÖRÜŞTÜ, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularıyla video konferans yöntemiyle Huber Köşkü'nden görüştü.

Futbolculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla da olsa bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirtti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'ndan çok büyük başarılar beklendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takım'ın Şenol Güneş yönetiminde bu şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandığını bildiğini kaydetti.

"BU KADRO ULUSLARARASI ALANDAKİ BAŞARILARIYLA TARİHE GEÇECEKTİR"

"Salgın hastalık sebebiyle şampiyonanın ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü A Milli Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarıları tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum. Karşımda teknik yetenek yanında 83 milyonluk bir milleti temsil ediyor olmanın sorumluluğu ve şevkiyle teçhiz edilmiş bir kadro görüyorum. Gençlerimizde bu azmi, bu kararlılığı, bu heyecanı, bu kabiliyeti görüyorum. İnşallah bu kadro uluslararası alandaki başarılarıyla tarihe geçecektir" dedi.

A Milli Futbol Takımı'ndan yürekleri futbol aşkıyla coşan milyonlarca vatandaşa zafer sevinci yaşatmalarını beklediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi temsil ederken ortaya koyacakları emek ve gayret için futbolculara ayrı ayrı teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.

"ÜLKEMİZİN SPOR ALTYAPISI GEÇMİŞLE MUKAYESE EDİLEMEYECEK DÜZEYE GELMİŞTİR"

Koronavirüs salgınının dünyanın her köşesinde ve hayatın her alanında çok ciddi etkiler bıraktığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milyarlarca insan uzun bir dönemin ürünü alışkanlıklarını, önceliklerini, hayata bakışını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni dönemde hem beden sağlığı hem ruh dinginliği için insanların spora daha çok sarılacaklarını düşünüyoruz. Hayatın her alanında yeni bir dönem açılırken spora ve özellikle de futbola çok önemli görevler düşecektir. Ekonomik boyutunun asli işlevinin önüne geçtiği sporun yeni dönemde asıl mahiyetine tekrar kavuşmasını diliyoruz. Bunun yolu da profesyonel sporcularımızın içlerindeki amatör ruhu ve disiplini hiçbir zaman kaybetmemelerinden geçiyor. Spora herhangi bir meslek değil, gönüllü olarak seçilmiş bir hayat biçimi olarak bakabildiğimiz ölçüde bunu başarabiliriz. En popüler spor dalının temsilcileri olan futbolcularımızın bu konuda öncülük etmesi, örnek olması gerekiyor. Bunu en çok da A Milli Takım'da ülkemizi temsil etme şerefine erişmiş sizlerden bekliyoruz. Esasen Türkiye'nin sporda büyük başarılar elde etmesi için şartlar hiç olmadığı kadar uygundur. Ülkemizin spor altyapısı ve sporcu yetiştirme kapasitesi geçmişle mukayese edilemeyecek düzeye gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye hangi uluslararası şampiyonanın ev sahipliği görevi verilirse buna uygun altyapısının olduğuna dikkati çekerek, "Tarihimizde ilk defa ilk ve orta öğretim düzeyinden itibaren yetenek taramaları ile gençlerimizi doğru spor branşlarına yönlendirecek bir sistem kurduk. Yurt dışıyla olan sıkı bağlarımız sayesinde hemen her ülkedeki gelişmeleri yakından takip edebilme imkanına sahibiz. Gençlerimizin spora ilgisi ve ailelerin verdiği destek en yüksek seviyededir. Madem her şey hazır öyleyse gelin hep birlikte bu güzel iklimi büyük zaferlerle, başarılarla, kupalarla taçlandıralım. Milli futbolcularımız da bu yeni dönemin lokomotifliğini üstlensinler. Ben sizlere güveniyorum" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI 'EVDE KAL, HAREKETSİZ KALMA' KAMPANYAMIZA KATILMAYA DAVET EDİYORUM"

A Milli Takım'ın yaş itibarıyla da genç, dinamik olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Allah yüreğinizde ferahlık, vücudunuza güç kuvvet, tekniğinize mükemmellik versin. Sözlerime son vermeden önce buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Salgın hastalık sebebiyle sokaklardaki insan hareketliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Ancak bu insanlarımızın vücutlarının tamamen hareketsiz kalması anlamına gelmiyor. Evde kalarak da vücudu çalıştırmak mümkündür. Bunun için tüm vatandaşlarımızı 'Evde kal, hareketsiz kalma' kampanyamıza katılmaya davet ediyorum"

Video konferans görüşmesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:56 Kaynak: DHA

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