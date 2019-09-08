Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.

Vodafone Park'ta yapılan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla tek tek tokalaştı ve onları galibiyetten dolayı kutladı.

Milli takıma başarı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından stattan ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Andorra, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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