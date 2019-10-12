Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile Milli Futbol Takımı'nı tebrik etmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.