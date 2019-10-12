Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

1 saat önce

Türkiye-Arnavutluk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolcuları tebrik etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile Milli Futbol Takımı'nı tebrik etmesi İSTANBUL - Gençlik ve...

Türkiye-Arnavutluk

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolcuları tebrik etmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile Milli Futbol Takımı'nı tebrik etmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:37 Kaynak: AA
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