Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
1 saat önce
Türkiye-Arnavutluk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolcuları tebrik etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile Milli Futbol Takımı'nı tebrik etmesi İSTANBUL - Gençlik ve...
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:37 Kaynak: AA
Türkiye-Arnavutluk
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolcuları tebrik etmesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile Milli Futbol Takımı'nı tebrik etmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok! Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine: Kanını yerde bırakmayacağız