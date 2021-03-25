Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularını, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçta Hollanda'yı 4- 2 yenmeleri dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü. Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçta Hollanda'yı 4- 2 yenen futbolcuları tebrik etti. Görüşmede, futbolcuların yanında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

Kongre çalışmaları nedeniyle maçın son 15 dakikasını izlemeye yetişebildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinden çok mutlu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün futbolcuları şahsı ve milleti adına tebrik etti.ŞENOL GÜNEŞ: BİR SANTRAFORA İHTİYAÇ VARDI, BURAK'IN YERİNE KOYABİLİRDİK SİZİŞenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hem 3 puan kazandık hem moral kazandık. Bu Türkiye için de moral oldu" dedi.Güneş'in "Ama siz biraz geç kaldınız. 15 dakika önce gelseydiniz, önce sizi oyuna alabilirdik. Bir santrafora ihtiyaç vardı. Burak'ın yerine koyabilirdik sizi" şeklindeki esprisine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek karşılık verdi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: O NE FRİKİKTİ, MAŞALLAH

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz ile görüşmesinde ise kendisinin maçta attığı frikik golüne ilişkin "O ne frikikti. Maşallah" ifadesini kullandı. Burak Yılmaz da "Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin bizimle olmanız bize çok büyük güç olur. Çok mutlu oluruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bundan sonraki maça nasip olursa gelmeye çalışırız inşallah. Bütün arkadaşlara tebriklerimi iletirsen çok mutlu olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. Konuşmanın sonunda bütün futbolcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkışlarla teşekkür etti.

Haber: ANKARA,