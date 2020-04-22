Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü - Son Dakika
Son Dakika›Genel›Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu video konferans yöntemiyle A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu video konferans yöntemiyle A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
22.04.2020 23:19:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü - Son Dakika