Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu video konferans yöntemiyle A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu video konferans yöntemiyle A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kasapoğlu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:49 Kaynak: İHA

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