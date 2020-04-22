Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü - Son Dakika

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu video konferans yöntemiyle A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim