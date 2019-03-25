Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı Tebrik Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerin 4-0 galip ayrıldığı Moldova maçı sonrası soyunma odasına giderek, futbolcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı Tebrik Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerin 4-0 galip ayrıldığı Moldova maçı sonrası soyunma odasına giderek, futbolcuları tebrik etti.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Eskişehir'de Moldova'yı ağırladı. Karşılaşma millilerin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadeleyi statta izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Moldova, Spor
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