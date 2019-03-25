Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı Tebrik Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerin 4-0 galip ayrıldığı Moldova maçı sonrası soyunma odasına giderek, futbolcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, millilerin 4-0 galip ayrıldığı Moldova
maçı sonrası soyunma odasına giderek, futbolcuları tebrik etti.
2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Eskişehir
'de Moldova'yı ağırladı. Karşılaşma millilerin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadeleyi statta izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
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