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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta otel önünde sevgi gösterisi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta otel önünde sevgi gösterisi

21.09.2021 14:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta kaldığı otel önünde Türk vatandaşlarının sevgi gösterisi ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta kaldığı otel önünde Türk vatandaşlarının sevgi gösterisi ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, konakladığı otele geldiği sırada Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Otel önünde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini karşılayan çocukların sevgi gösterisi ile karşılaştı. Çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarını selamlayarak otele geçti.

-İHA-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta otel önünde sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta otel önünde sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta otel önünde sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta otel önünde sevgi gösterisi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, New York, Otel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta otel önünde sevgi gösterisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'ta otel önünde sevgi gösterisi - Son Dakika
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