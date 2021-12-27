Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' ve tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmıştı. Toplantı sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı "İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen NFT tabanlı İstanbul Anahtarı, Cumhurbaşkanına verilen ilk NFT hediye özelliğini taşırken Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen anahtarın soldaki aşağı ve yukarı bakan çıkıntılarının Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil ederken anahtarın gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için özel olarak döktürdüğü 'Şahi Topu' bulunuyor. Anahtarın gövdesinin alt ve üstünde İstanbul silueti ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin figürü bulunurken anahtarın gövdenin bitimi ile görülen kubbenin ise Kudüs'te yer alan Kubbet'üs Sahra'yı sembolize ettiği aktarıldı. Baş kısmında tarihteki 16 büyük Türk Devleti'ni temsil eden 16 dişli çarkın bulunduğu anahtarın en sağında 2. Abdülhamid Han'ın tuğrası ile birlikte altında da Osmanlı Devlet Arması kesiti yer alıyor.

(İHA)