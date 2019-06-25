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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Ödülü

1 saat önce

Dünya Yaşlanma Konseyi yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yaşlanma, yaşlılık ve yaşlılarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı uluslararası insan hakları ödülü vermeye karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Ödülü, System.String[]
Dünya Yaşlanma Konseyi yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yaşlanma, yaşlılık ve yaşlılarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı uluslararası insan hakları ödülü vermeye karar verdi. Dünya Yaşlanma Konseyi ve Dünya Yaşlılık Ombudsmanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye'de 2019 yılında Yaşlılık Şurası gerçekleştirdi. Dünyada birçok gelişmiş ülke küresel yaşlanma, uzun dönem bakım ve yaşlı hakları konusunu görmezlikten gelirken, Erdoğan önderliğindeki Türkiye, yaşlanma, yaşlılık ve yaşlılar konusunu devamlı gündeme aldı. Bu atlanmaması gereken bir konudur. Dünya Yaşlanma Konseyi dünya yaşlılarının yaşam hakkına sunduğu katkıdan dolayı Erdoğan'a Ömür Boyu "İnsan Hakları Elçisi Ödülü"nün verilmesini kararlaştırmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara iletilmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyanın önemli kurumu Dünya Yaşlanma Konseyi adına, küresel yaşlanma, sağlıklı yaşlanma, yaşlı hakları ve refahı ve yaşlıların yaşam kalitesinin geliştirmesine katkılarından ve gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi sunarız" dedi. Aydın, "Cumhurbaşkanımız, küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, çevre ve enerji, istihdam, kadının güçlendirilmesi, kalkınma ve sağlık gibi 8 ana başlık altında 28-29 Haziran 2019 tarihlerinde Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde tartışacaklar. Cumhurbaşkanımızdan "Türkiye Küresel Yaşlanma ve Yaşlı Hakları Girişimi" ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği olarak Dünya Yaşlılık Kurultayı ile "Yaşlı Hakları, Sağlıklı Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma On Yılı" programının G20 gündemine taşınmasını istirham ediyoruz" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
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