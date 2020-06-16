Cumhurbaşkanı Erdoğan'a portresini armağan etmek istiyor - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Ayşe Derya Kalaklı (48), 4 aylık çalışma sonucu çizdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın portre tablosunu, kendilerine hediye etmek istediğini söyledi.



Çocukluğundan beri resim sanatına ilgili olan, hiçbir eğitim almadan sadece kendi kendisini eğiterek 2006 yılından beri resim yaptığını söyleyen Ayşe Derya Kalaklı, kendi evinde yaptığı tablolar ile dikkat çekti. Yaklaşık 2 yıl önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın tablosunu yapan Kalaklı, açmayı düşündüğü sergi için maddi imkanı yetmeyince, çizdiği tabloları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi. Ayşe Derya Kalaklı, önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile bireylerinin resimlerini yapmak istediğini ve bir gün sergi açabilirse onları sergilemek istediğini söyledi. Kalaklı, sergiden elde edeceği gelirin büyük kısmını da Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağışlamak istediğini dile getirdi.



"Herhangi bir eğitim almadım"



Ayşe Derya Kalaklı'nın çizdiği tablolar, profesyonel ressamların çalışmalarını aratmıyor. Resim sanatına çocukluk yaşlarından beri ilgi duyduğunu söyleyen Kalaklı, bu yönde hiçbir eğitim almadığının da altını çizdi. Çizdiği tabloları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek isteyen Kalaklı, hediyeleri kabul edilirse çok sevineceğini de aktardı. Kalaklı, "Resim sanatıyla çocukluğumdan beri ilgileniyorum. Özel bir yeteneğim olduğunu söylüyorlardı. 2006 yılında kardeşimin teşvikiyle resim yapmaya başladım. Oryantalist ressamların çalışmalarını kopyalayarak çalışmalarıma başladım. Herhangi bir resim eğitimi almadım, kendimi yetiştirdim. Cumhurbaşkanımız ve eşinin tablolarını yaptım. Bundan da büyük onur duydum. Eğer hediye olarak kabul ederlerse çok memnun olurum" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanımıza olan hayranlığım bir kat daha arttı"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve takdir ettiğini belirten Kalaklı, korona virüs ile mücadeledeki üstün başarısından dolayı hayranlığının bir kat daha arttığını ifade etti. Bu konuda minnettarlığının ifadesi olarak 4 ay boyunca emek vererek çizdiği tabloları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyleyen Kalaklı, "Korona virüsle mücadeledeki üstün mücadelesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza olan hayranlığım bir kat daha arttı. Bu konuda da minnettarlığımın ifadesi olarak bu tabloları kendisine hediye etmek istiyorum. Tabloları bitirmek toplamda 4 ayımı aldı. Cumhurbaşkanımız çok takdir edilesi, örnek alınacak bir insan ve büyük bir devlet adamı. O yüzden kendilerini çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.



Sergiden elde ettiği gelirleri TSK'ya bağışlayacak



Hayalinin bir sergi açmak olduğunu dile getiren ressam Kalaklı, "Eğer uygun görürlerse önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin resimlerini yapmak isterim. İlk önce kendisine tablolarımı sunmak, daha sonra da ailesinin resimlerini çalışmak istiyorum. Ben sergi açmayı düşünmüştüm ve Cumhurbaşkanımızın resmini de orada sergileyecektim. Fakat çok yüksek meblağlar istendiği için sergi açamadım. Olur da bir gün sergi açabilirsem, orada da Cumhurbaşkanımız ve eşinin resimlerini sergileyeceğim. Elde ettiğim gelirlerin büyük kısmını da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayacağım. Böylece devletime ve milletime de katkım olacak diye düşünüyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR