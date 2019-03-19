Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sahnede Sarılan Emirhan O Anları Anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sahnede Sarılan Emirhan O Anları Anlattı

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahnede sarılan Emirhan o anları anlattı Tayyip dedesine kavuştuğu anları heyecanla anlatı: "Bir an durdum, gerçekte miyim rüyada mıyım dedim"KOCAELİ - Kocaeli mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye davet ederek sarıldığı 13 yaşındaki Emirhan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sahnede Sarılan Emirhan O Anları Anlattı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahnede sarılan Emirhan o anları anlattı
Tayyip dedesine kavuştuğu anları heyecanla anlatı:
"Bir an durdum, gerçekte miyim rüyada mıyım dedim"

KOCAELİ - Kocaeli mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye davet ederek sarıldığı 13 yaşındaki Emirhan Soydan, muradına erdiği anları heyecanla anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kocaeli'de miting düzenleyerek vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, mitingde konuşma yaptığı sırada daha önceki Aday Tanıtım Mitinginde kendisine seslenerek ağlayan ve "Deden kurban olsun sana. Beni de ağlatacaksın" dediği Emirhan Soydan'ı görünce sahneye davet etti. Görevlilerin de yardımıyla sahneye çıkan 13 yaşındaki Emirhan Soydan, sahneye çıkar çıkmaz konuşmasını sürdüren Erdoğan'a koşarak sarıldı.
"Bir an durdum, gerçekte miyim rüyada mıyım, dedim"
Sahne sonrasında konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aracında da görüşme fırsatı bulan Emirhan Soydan, yaşadığı heyecanlı anları anlattı. "Tayyip dede" diye bağırdığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini çağırdığını duyunca çok mutlu olduğunu söyleyen Emirhan Soydan, "Korumalar aldı sahneye götürdü. Orada bayılacak gibi oldum. Ellerim titredi direk sarıldım. Çok seviyorum kendisini. O an hiç yanından gitmemek, ayrılmamak istedim. Cumhurbaşkanı, 'Neden ağlıyorsun' dedi. 'Seviyorum, aşığım' dedim. Sonra zaten döndü 'aşıkmış bana' dedi. Bir an durdum, gerçekte miyim rüyada mıyım, dedim. Sonra gittim hemen koşa koşa sarıldım Cumhurbaşkanına. Allah bir daha görüşmek nasip etsin" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:14 Kaynak: İHA

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