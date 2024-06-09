Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sarılan öğrenci Nihal ve Bahar Candan\'ın kardeşi çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran Cuma günü İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katılmıştı.

KOŞARAK ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Burada öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru koşan bir öğrenci önce sarılmış ardından elini öpmüştü. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu kız çocuğunun "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan yıllarca hapisleri istenen sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi Z.S. olduğu ortaya çıktı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GÖZÜMÜN İÇİNE BAKARAK TEK TEK DİNLEDİ"

Ablalarına haksızlık yapıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediğini belirten Z.S., Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan diyaloğunu şu sözlerle anlattı; "Bütün bunları Cumhurbaşkanı'mıza anlattım. Gözümün içine bakarak, tek tek dinledi. Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını söyleyerek 'arkadaşlarımız bakacak, yapılacak bir şey varsa' dedi. Çok çok mutluyum. Sonra başka bir başka arkadaşına yönlendirdi. O da bütün bunları dinledi, o da ilgileneceğini söyledi."

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.