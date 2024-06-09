Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan öğrenci Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan öğrenci Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sarılan öğrenci Nihal ve Bahar Candan\'ın kardeşi çıktı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına koşarak sarılan öğrencinin, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşleri Z.S. olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ablaları için yardım istediğini söyleyen Z.S., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisine "Arkadaşlarımız bakacak yapılacak bir şey varsa" yanıtı verdiğini belirtti.

09.06.2024 09:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran Cuma günü İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'na katılmıştı.

KOŞARAK ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

Burada öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru koşan bir öğrenci önce sarılmış ardından elini öpmüştü. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu kız çocuğunun "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan yıllarca hapisleri istenen sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi Z.S. olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan öğrenci Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

"CUMHURBAŞKANIMIZ GÖZÜMÜN İÇİNE BAKARAK TEK TEK DİNLEDİ"

Ablalarına haksızlık yapıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediğini belirten Z.S., Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan diyaloğunu şu sözlerle anlattı; "Bütün bunları Cumhurbaşkanı'mıza anlattım. Gözümün içine bakarak, tek tek dinledi. Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını söyleyerek 'arkadaşlarımız bakacak, yapılacak bir şey varsa' dedi. Çok çok mutluyum. Sonra başka bir başka arkadaşına yönlendirdi. O da bütün bunları dinledi, o da ilgileneceğini söyledi."

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Türkiye Yüzyılı, Sosyal Medya, Bahar Candan, Türkiye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan öğrenci Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mecit Yıldız: suç işleyen kim olursa hak ettiği cezayı çeksin 126 0 Yanıtla
  • Buğra BALABAN: Suç işleyenin alenen kayırıldığı ülke 64 16 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Öyle sarılmayla ağlamayla olmaz . Suç suçtur kimse ayrıcalıklı değildir. Eylem tok ve oğlunu da unutmayın peşlerini bırakmayın canilerin katillerin 63 1 Yanıtla
  • Hakan Kan: Demet akalının kızı da olabilirdi yada alişanın bebesi.yada tatlısesin idosu.sonuçta akp yüzyılı odtü birincisi koşacak değil ya 20 14 Yanıtla
  • tolga karabulut: Tencere kapak zaten yakında savcı değişir serbest kalırlar :) 22 6 Yanıtla
  • Aykut Türkmen: Cami de bile yanında kim saf tutacak olanın 77 şeceresini araştırıp didik didik ediyorlar. Sonra bir kolejden kız koşarak gidip adama sarılıyor. Aaaaa tesadüfe bak o…pluk Dan köşe olmuş kişi lerin bacıları çıkıp yardım istiyor. 21 0 Yanıtla
    Sagamore: bravo 3 0
  • Alper SN: iyide, senin ablalarının şımarık şımarık hareketleri konuşmaları vardi. 8 1 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: reis böyle topa girmez gereken gereken cezayı alacaktır elbet almalıdır öyle cumhurbaşkanına sarılma ile ağlamayla olmaz bu işler her yerde Fink atıyorlar her şeyi yapıyorlar ondan sonra ben suçsuzum olur dışarıdakiler hep suçsuz zaten 6 1 Yanıtla
  • V. A.: He sen ağladın dye ulaştın anlattın diye cezası yok sayılacak.. kızım 9 mlyar insan var ben de dahil o da bu da sen de, ablalarında kimsenin umrumda degılız,değil hapis ölsek de yaprak kımıldamaz hiçbir yer de.. ama içer de kalmasının cok faydası var binlerce mılyonlarca insanın üzerinde etkisi.. 2 1 Yanıtla

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