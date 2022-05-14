Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sason ÇATOM'dan gümüş tablo - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sason ÇATOM'dan gümüş tablo

14.05.2022 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sason ÇATOM'dan gümüş tablo

Batman'ın Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) gümüş atölyesinde yapılan Sason ile Ayetel Kürsi duası yazılı tablo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) gümüş atölyesinde yapılan Sason ile Ayetel Kürsi duası yazılı tablo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.

ÇATOM Müdürü Muhsine Bozkurt, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Akif Gür, İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin ile ziyaret ettiklerini söyledi.

Bozkurt, şöyle konuştu:

"ÇATOM'da yaptığımız ürünleri tanıttığımız Ankara programımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza gümüş işlemeli tabloyu hediye etmek en büyük hayallerimizden biriydi, bunu da gerçekleştirdik. Tabloyu çok beğendiğini belirten Cumhurbaşkanımız bizlere teşekkür etti."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Bozkurt, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sason ÇATOM'dan gümüş tablo - Son Dakika


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