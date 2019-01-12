Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslenen 13 Yaşındaki Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen 13 yaşındaki çocuk gözyaşlarına boğuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deden kurban olsun sana, ağlama beni de ağlatırsın"KOCAELİ - AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında kendisine seslenen çocuğa "Deden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a seslenen 13 yaşındaki çocuk gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deden kurban olsun sana, ağlama beni de ağlatırsın"
KOCAELİ - AK Parti Kocaeli
Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, konuşması sırasında kendisine seslenen çocuğa "Deden kurban olsun sana. Ağlamak yok. Beni de ağlatırsın" dedi. Erdoğan'a sesini duyuran çocuk daha sonra gözyaşlarına boğuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Aday tanıtım toplantısında tribünleri dolduran partililerinin tezahüratları arasında konuşması için sahneye çıktı. İhlas Haber Ajansı
'nın özel haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını almak için para biriktirmesi ile gündeme gelen 13 yaşındaki Emirhan Soydan, Erdoğan'a sesini duyurmak için konuşması boyunca "Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum" diye bağırdı. Kendisine seslenen çocuğa yanıt veren Erdoğan, "Deden kurban olsun sana. Ben de seni seviyorum" diye seslendi. Erdoğan'ın kendisine seslenmesi sonrasında küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan küçük çocuğu gören Erdoğan, "Ağlamak yok beni de ağlatırsın" diye yanıt verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:16 Kaynak: İHA
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