Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki güven mektubu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve   Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki güven mektubu takdim etti. 

Görüntü dökümü

-Güven mektubu takdimlerinden genel ve detaylar ü

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: DHA

Kenya, Moritanya, Singapur, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı Fransa'nın Dev Bankası Societe Generale, Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:35:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]