Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki ayrı ayrı güven mektubu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve  Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki ayrı ayrı güven mektubu takdim etti. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:32 Kaynak: DHA

Kenya, Moritanya, Singapur, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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