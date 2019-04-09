Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Singapur, Moritanya ile Kenya Büyükelçilerinden Güven Mektubu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki ayrı ayrı güven mektubu takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki ayrı ayrı güven mektubu takdim etti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:32 Kaynak: DHA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Belediye Personeli İçin Mesaj Yayımladı
Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı
Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli
Bahçeli'nin Seçim Tekrarı Çıkışına İmamoğlu'ndan Yanıt: O Zaman İki Ayda Bir Seçim Yapalım