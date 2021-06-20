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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı

20.06.2021 14:40

Babalar Günü'ne özel bir buluşma düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans yöntemiyle Türkiye'nin 81 ilinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, 19 yaşındaki genç kızın "Babanız öldükten sonra size ikinci bir babalık yapan var mıydı?" sorusuna ilginç bir cevap vererek, "Bu dediğim sürpriz olacak ama benim annem de babam da annemdi. Babam öldükten sonra bana o yol gösterdi. Onun şefkatini asla unutamam" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi.

"DEVRİMLER HAYAL İLE BAŞLAR"

Mesajının ardından Erdoğan, Babalar Günü'ne özel bir buluşma gerçekleştirerek videokonferans yöntemiyle 81 ilden 700 gençle bir araya geldi. "Ülkemizin 4 bir yanındaki gencimizle bir ada olmaktan mutluluk duyuyorum" diyen Erdoğan sözlerine "Sizlerle her bir araya geldiğimizde gençliğimizin heyecanları aklımıza geliyor. Sizlere de kendiniz aileniz, ülkeniz için büyük hayaller kurmanızı tavsiye ediyorum. Çağlar açıp kapatacak devrimler hayal ile başlar. Hayatın her alanında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor" ifadeleriyle devam etti.

"BANA HEM BABA HEM ANNE OLDU"

Antalya'dan katılan 19 yaşındaki genç kızın, "Babanız Ahmet Erdoğan'ı kaybettikten sonra size yol gösteren ikinci bir baba var mıydı?" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beklenmedik bir cevap geldi. Erdoğan, "Sana çok ilginç bir cevap vereceğim. Benim abim yoktu, iki tane anne ayrı baba bir abim vardı ancak birlikte yaşamadık. Benim anam da babam da Allah rahmet eylesin, annem oldu. O nedenle annem vefat ettikten sonra dünyam adeta yıkıldı. Annemin varlığı benim için babalık ve annelikti. Kendisinin varlığı benim için çok farklıydı. Annemin şefkati bir başkaydı. O yüzden hep derim: Annenizin ayaklarının altını mutlaka öpün." dedi.

"BANA CENNETİN KOKUSUNU ÇOK MU GÖRÜYORSUN?"

'Cennet annelerin ayağının altındadır' hadisini hatırlatan Erdoğan, "Ben annemin ayağının altını öpmek istediğim zaman öptürmek istemezdi. Ben de o zaman 'anne bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun?' derdim. O benim hem babam hem annemdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan İkinci bir babanız var mıydı? soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan 'İkinci bir babanız var mıydı?' soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı - Son Dakika
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